Oyuncu Cüneyt Mete’nin eşi bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı…

Başarılı oyuncu Cüneyt Mete, kadrosunda Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Orhan karakteriyle büyük beğeni topladı. Başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Cüneyt Mete'nin eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da rol alan meslektaşıyla evli olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Cüneyt Mete'nin güzeller güzeli eşi...