Haberler Magazin Videoları Oyuncu Burcu Özberk’ten göğüs dekolteli paylaşım!

Oyuncu Burcu Özberk’ten göğüs dekolteli paylaşım!

Oyuncu Burcu Özberk’ten göğüs dekolteli paylaşım!
19.11.2021 22:08
Ana Sayfa 01:37
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde...
Ana Sayfa 00:56
Üç Kuruş 4. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:52
Gönül Dağı 40. Bölüm ön...
Ana Sayfa 01:14
PKK/YPG Afrin’de sivillere...
Ana Sayfa 00:46
O Ses Türkiye final mi...
Ana Sayfa 00:24
Dilan Çiçek Deniz sınırları...
Ana Sayfa 00:30
Aycan Yanaç’tan bacak...
Ana Sayfa 00:40
FETÖ’cü binbaşıların ‘hacamat’...
Ana Sayfa 03:05
Erzurum Köprüköy'de 5,1'lik...
Ana Sayfa 04:11
5,1'lik deprem sonrası yıkım...
Ana Sayfa 01:17
Virajı alamayan araç takla...
Ana Sayfa 01:51
Meral Akşener konuşma yasağı...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor 31 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk. Yer aldığı diziyle değil de, 8 milyonu aşkın takipçili Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla olay yaratıyor. Ayrıca son dönemlerde sıkça paylaştığı bol dekoteli pozlarıyla magazin sayfalarında kendisine yer bulan Burcu Özberk yine yaptı yapacağını. Geçtiğimiz günlerde 'güneşlendim' pozuyla akılları alan Burcu Özberk bu kez beyazlar içinde paylaştı ve güzelliğiyle baş döndürdü. İşte Burcu Özberk'in göz kamaştıran o pozları.

Magazin Videoları
SON DAKİKA