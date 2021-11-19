Oyuncu Burcu Özberk’ten göğüs dekolteli paylaşım!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor 31 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk. Yer aldığı diziyle değil de, 8 milyonu aşkın takipçili Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla olay yaratıyor. Ayrıca son dönemlerde sıkça paylaştığı bol dekoteli pozlarıyla magazin sayfalarında kendisine yer bulan Burcu Özberk yine yaptı yapacağını. Geçtiğimiz günlerde 'güneşlendim' pozuyla akılları alan Burcu Özberk bu kez beyazlar içinde paylaştı ve güzelliğiyle baş döndürdü. İşte Burcu Özberk'in göz kamaştıran o pozları.