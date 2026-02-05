Cemre Baysel yeni yaşını aşkla kutladı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerMagazin VideolarıCemre Baysel yeni yaşını aşkla kutladıCemre Baysel yeni yaşını aşkla kutladıGiriş Tarihi: 05 Şubat 2026 10:39 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Cemre Baysel’in doğum gününde aşk rüzgarları! Güzel oyuncunun yeni yaşını kutlayan sevgilisi Cem Bölükbaşı, paylaştığı romantik karelerle sosyal medyayı salladı.Bunlar da Var 05:51Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a geldi! Taraftara seslendi: "Selamünaleyküm" 05.02.2026Perşembe 01:12Bizans’ın dengelerini Sultan Orhan belirliyor 04.02.2026Çarşamba 05:15G.Saray-İstanbulspor maçında korkutan an! Kafa kafaya çarpıştılar 04.02.2026Çarşamba 01:04GOL | Galatasaray 3-1 İstanbulspor 04.02.2026ÇarşambaCANLI YAYIN