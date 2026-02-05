Tarkan konserinde Naz Elmas şoku!

Uzun süredir ekranlardan ve davetlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu Naz Elmas, dün gece İstanbul'da gerçekleşen görkemli Tarkan konserinde ortaya çıktı. Megastar'ın şarkılarıyla kendinden geçen Elmas'ın neşesi yerindeydi ancak sosyal medyada paylaştığı kareler eğlencesinden çok değişimiyle konuşuldu.

Sessizliğini Tarkan Konseriyle Bozdu

Bir süredir ortalarda görünmeyen ve hayranlarının merakla beklediği Naz Elmas, Tarkan'ın İstanbul'daki son konser serisinin kapanış gecesinde boy gösterdi. Gece boyunca çılgınlar gibi eğlenen ve o anları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Ancak paylaşılan hikayelerdeki bir detay, kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.

"Tanımakta Güçlük Çektiler"

Naz Elmas'ın yüzündeki değişim, konser görüntülerinin önüne geçti. Yüzündeki botoks ve dolgu işlemlerinin dozunu artırdığı gözlenen oyuncuyu, bazı takipçileri tanımakta zorlandı. Sosyal medya kullanıcıları, Elmas'ın doğal güzelliğinden uzaklaştığına dair binlerce yorum yaparken, "Bu Naz Elmas mı?" soruları havada uçuştu.

Estetik Müdahaleler Tam Gaz Devam Ediyor

Daha önce de estetik müdahaleleriyle sık sık eleştirilen güzel oyuncunun, paylaştığı son hikayeler bu işlemlere ara vermediğini kanıtlar nitelikteydi. Özellikle elmacık kemikleri ve dudak çevresindeki belirgin değişim, Elmas'ın yeni bir operasyon sürecinden geçtiği iddialarını güçlendirdi.