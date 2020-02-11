Oscar 2020 Ödülleri'nde dünyaca ünlü yıldızlar cesaretleri ve zerafetleriyle yürek hoplattı

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar'da verilen ödüllerin yanı sıra ünlülerin kırmızı halıdaki şıklık yarışı da damga vurdu. Sinema, moda ve müzik dünyasının gecede şıklığıyla öne çıkan isimleri ise; Scarlett Johansson, Charlize Theron, Renée Zellweger ve Brie Larson oldu. İşte Oscar Ödülleri'ndeki kırmızı halı görünümleri.
Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 92. Oscar Ödülleri kırmızı halısına ünlüler akın etti. İşte ünlülerin kırmızı halı görünümleri ve Oscar gecesi için tercih ettikleri tasarımcılar...
Scarlett Johansson
Elbise: Oscar de la Renta
Charlize Theron
Elbise: Dior
Margot Robbie
Elbise: Chanel
Lily Aldridge
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