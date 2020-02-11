Oscar 2020 Ödülleri'nde dünyaca ünlü yıldızlar cesaretleri ve zerafetleriyle yürek hoplattı 11.02.2020 15:05

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar'da verilen ödüllerin yanı sıra ünlülerin kırmızı halıdaki şıklık yarışı da damga vurdu. Sinema, moda ve müzik dünyasının gecede şıklığıyla öne çıkan isimleri ise; Scarlett Johansson, Charlize Theron, Renée Zellweger ve Brie Larson oldu. İşte Oscar Ödülleri'ndeki kırmızı halı görünümleri.

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 92. Oscar Ödülleri kırmızı halısına ünlüler akın etti. İşte ünlülerin kırmızı halı görünümleri ve Oscar gecesi için tercih ettikleri tasarımcılar...

Scarlett Johansson

Elbise: Oscar de la Renta

Charlize Theron

Elbise: Dior

Margot Robbie

Elbise: Chanel

Lily Aldridge