Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile yaş farkı sorulunca... Şoke eden tepki 11.02.2020 15:20

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile Atina tatili dönüşü görüntülendi. Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etmesinin ardından bir bomba açıklama da Cem Yılmaz'dan geldi. Cem Yılmaz'ın sunucu Defne Samyeli ile 1,5 yıllık ilişkisinin Sarıkaya nedeniyle bittiği iddia edilmişti. Şu sıralar Serenay Sarıkaya ile birliktelik yaşayan Cem Yılmaz, yaş farkı hakkında soru yönelten muhabire verdiği cevapla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı ve Cem Yılmaz'dan gelen olay yanıt!

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı Atina'da belgelendi. Birlikte üç günlük Atina kaçamağı yapan çiçeği burnunda çift, gönüllü magazin muhabirlerine kıskıvrak yakalandı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tatil dönüşü havalimanında ayrı ayrı objektiflere takılan Serenay - Cem çifti, iddialara açıklık getirdi. İlk açıklama Serenay Sarıkaya'dan geldi.

Cem Yılmaz Defne Samyeli ile uzun süreli ilişkisini bitirmesinin ardından adı Serenay Sarıkaya ile anılmaya başlamıştı. İkili bugüne kadar iddialara kaçamak cevaplar verse de kameralardan kaçmayı başaramadı. Atina'da peş peş fotoğrafları ortaya çıkmasının ardından Serenay Sarıkaya'dan beklenen Cem Yılmaz itirafı geldi.

SERENAY SARIKAYA CEM YILMAZ'LA İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETTİ!

İkilinin, Yunanistan'ın başkenti Atina sokaklarında gezerken görüntülendikleri kare sosyal medyayı sallamıştı. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya Atina'da bir kez daha objektiflere yakalandı. Ünlü çift, bu kez bir mekanda meraklı gözlerden kaçamadı. Ünlü komedyen ile güzel oyuncunun, Yunanistan tatilinin sona ermesinin ardından ikili ayrı ayrı olarak İstanbul'a geldi.

"HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

2.sayfa'nın haberine göre; Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la gittiği Atina tatili dönüşü havalimanında görüntülendi. Güzel oyuncu, Cem Yılmaz'la ilgili sorulara 'Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi' diyerek aşk iddialarını doğruladı.

"TATİL GÜZEL GEÇTİ"

Cem Yılmaz'a ise yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya ile arasındaki 18 yaş fark soruldu. "Çok şahane bir hayatım var. Atina tatili güzel geçti" diyerek söze başlayan usta komedyen, 'yaş' cevabı ile şaşkın çevirdi.

"29 YAŞINDA BANA KÜÇÜK GELİR"

Magazin muhabirlerinin "Daha önce katıldığınız programda Jennifer Lawrence için '29 yaşında bana küçük gelir' demiştiniz. Serenay Hanım 28 yaşında" şeklindeki sorusu üzerine Cem Yılmaz'dan şaşırtan yanıt gecikmedi.

"NÜFUS MÜDÜRÜ MÜSÜN?"

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile yaş farkı hakkında yöneltilen soruya, "Nüfus Müdürlüğü'nden misin sen?" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ GÖRÜRSEM KONUŞURUZ"

Geçtiğimiz gün konserinden çıkarken aracında görüntülenen Defne Samyeli ise ikilinin yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Cem Yılmaz ile olan ilişkisinin Serenay Sarıkaya yüzünden bittiği iddia edilen Samyeli, TV100'e yaptığı açıklamada "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" dedi. Samyeli'nin bu açıklaması ise akıllara 'Herkesten sakladığı bir olay mı yaşandı?' sorusunu getirdi. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nı sevgili olduğu iddiası kafaları karıştırırken ikilinin birlikte görüntülenmesinin kurgu olabileceği de iddialar arasında. Geçtiğimiz günlerde de Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Alice Müzikali'nin 50. gösterimi için verilen davete Cem Yılmaz da gelmişti. Davette çekilen bir fotoğraf ile Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ilk defa aynı karede yer almış, Alice Müzikali'nin 50. oyununda neden Cem Yılmaz'ın orada olduğu herkes tarafından konuşulmuştu.