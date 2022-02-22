Oryantel Asena son haliyle şaşırttı!

Gerçek adı Onur Çakmak olan ünlü oryantal Asena, özellikle İbo Show'da sergilediği dans performanslarıyla hafızalara kazınmıştı. Türkiye'de oryantal deyince akla gelen ilk isimlerden olan Asena, danslarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Hasan Dere ile nikah masasına oturduktan sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü isim, bu süreçte sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle iletişim kurmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, yaptığı son paylaşımla ise gündem olmaktan kurtulamadı. Gece yarısı paylaşımda bulunan Asena'nın son hali sosyal medyaya damga vurdu. İşte Asena'nın sosyal medyayı ikiye bölen o paylaşımı...