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Oryantal Tanyeli bir değişti pir değişti! Son halini gören tanıyamıyor! 99 kiloyla mide ameliyatı olmuştu: "Yakışmış"

Oryantal Tanyeli bir değişti pir değişti! Son halini gören tanıyamıyor! 99 kiloyla mide ameliyatı olmuştu: "Yakışmış"
26.12.2022 11:13

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Oryantal Tanyeli'nin son halini kimse tanıyamıyor! 99 kiloyla mide ameliyatı olmuştu maneviyata yöneldi bambaşka biri oldu görenler, "Yakışmış" yorumları yapıyor. Mide küçültme ameliyatı ile zayıflayan Tanyeli'nin son hali sosyal medyayı salladı. İşte 'İbo Show'un efsane dansözü' olarak hafızalara kazınan ve maneviyata yöneldiğini, "Orada huzur buldum sabah kalkıp dualarımı yapıyorum, güçlü oluyorum. Ruhen kendimi çok huzurlu hissediyorum. Yanlış anlama kapanma değil, içimden gelirse kendim için onu da yaparım" sözleriyle açıklayan Tanyeli'nin son hali...

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