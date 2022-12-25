Oryantal Tanyeli'nin son halini kimse tanıyamıyor! 99 kiloyla mide ameliyatı olmuştu maneviyata yöneldi bambaşka biri oldu görenler: "Yakışmış"
Oryantal Tanyeli'nin son halini kimse tanıyamıyor! 99 kiloyla mide ameliyatı olmuştu maneviyata yöneldi bambaşka biri oldu görenler, "Yakışmış" yorumları yapıyor. Mide küçültme ameliyatı ile zayıflayan Tanyeli'nin son hali sosyal medyayı salladı. İşte 'İbo Show'un efsane dansözü' olarak hafızalara kazınan ve maneviyata yöneldiğini, "Orada huzur buldum sabah kalkıp dualarımı yapıyorum, güçlü oluyorum. Ruhen kendimi çok huzurlu hissediyorum. Yanlış anlama kapanma değil, içimden gelirse kendim için onu da yaparım" sözleriyle açıklayan Tanyeli'nin son hali...
25.12.2022 10:07 - Son Güncelleme: 25.12.2022 10:24
"YAKIŞMIŞ"
Oryantal Tanyeli'nin son halini kimse tanıyamıyor! 99 kiloyla mide ameliyatı olmuştu maneviyata yöneldi bambaşka biri oldu görenleri "Yakışmış" yorumları yapıyor...
2014 yılında İlker Sünneli ile nikah masasına oturan bir dönemin aranan isimlerinden Tanyeli, uzun süredir eşiyle birlikte Avustralya'da hayatını sürdürüyordu.
Mide küçültme ameliyatı olmak için geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen Tanyeli, Üsküdar'da bulunan bir hastanede bıçak altına yatmıştı.
99 kilo'ya çıkan Tanyeli özel bir teknikle gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatı ile eski formuna kavuştu.