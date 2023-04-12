Oğuzhan Koç'un son görüntüsü olay! Sosyal medya onu konuştu! 'Bunu sana Demet mi yaptırdı'

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, 7 ay önce Demet Özdemir ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ancak attıkları her adımla adlarından söz ettiren çiftin, evliliklerinde kriz çıktı. Ünlü çiftin boşanacakları iddia edildi. Evlilik yüzüklerini takmayarak iddiaları güçlendiren Oğuzhan Koç, bir film galasında kameralara yansıdı. Ünlü oyuncunun galadan görüntüleri ise görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyanın diline düşen Koç için "Demet'in ahı tutmuş gibi", "Oğuzhan bunu sana Demet mi yaptırdı? Eğer öyleyse ses ver" yorumları yapıldı.