RAMAZAN İMSAKİYE
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Oğuzhan Koç'un son görüntüsü olay! Sosyal medya onu konuştu! 'Bunu sana Demet mi yaptırdı'

Oğuzhan Koç'un son görüntüsü olay! Sosyal medya onu konuştu! 'Bunu sana Demet mi yaptırdı'
12.04.2023 00:08 - Son Güncelleme: 12.04.2023 00:29

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Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, 7 ay önce Demet Özdemir ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ancak attıkları her adımla adlarından söz ettiren çiftin, evliliklerinde kriz çıktı. Ünlü çiftin boşanacakları iddia edildi. Evlilik yüzüklerini takmayarak iddiaları güçlendiren Oğuzhan Koç, bir film galasında kameralara yansıdı. Ünlü oyuncunun galadan görüntüleri ise görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyanın diline düşen Koç için "Demet'in ahı tutmuş gibi", "Oğuzhan bunu sana Demet mi yaptırdı? Eğer öyleyse ses ver" yorumları yapıldı.

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