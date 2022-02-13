Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'den ayrılma sebebi ortaya çıktı! Sevgilisinin Şükrü Özyıldız ile sevişme sahnesi…

Yaz aylarında başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçen günlerde ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakan çift, ayrılık hakkında herhangi bir açıklama yapmazken ilişkilerine yeni bir şans daha verdikleri öğrenildi. Ayrılıkları 1 ay süren çiftin ilişkilerini bitirme nedenleri ise ortaya çıktı. İddiaya göre; Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile yatak sahnesini görünce küplere bindi. İşte Oğuzhan Koç'u küplere bindiren o sahneden kareler...