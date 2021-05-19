Oğuz Yılmaz ile İbrahim Tatlıses kavgası! Bent Deresi-Pavyon kapışmasında neler olmuştu? |VİDEO

İbrahim Tatlıses ile İbo Show’da konuk ettiği Ankaralı şarkıcı Oğuz Yılmaz arasında, ‘Bent Deresi’ lafı yüzünden tartışma çıktı. ‘İbrahim Tatlıses onurumu kırdı’ diyen Yılmaz, şunları söyledi: ‘TBMM’nin 85’inci yılı nedeniyle İbrahim Bey’le aynı yerde sahne aldık. Program için İstanbul’a zamanında yetişmeyeceğini düşünüp, çekimleri Arı Stüdyosu’nda yapmaya karar verdi. Beni de konuk olarak çağırdı. Yeni albüm hazırlığında olduğumdan hiçbir yerde çıkmıyordum, buna rağmen kabul ettim. O ise programda bana karşı yanlış hareketlerde bulundu, onurumu kırdı. Elini yere doğru uzatıp ‘Sen daha büyümedin, dur bakalım küçüksün’ dedi, ardından da Ankara’da genelevin bulunduğu Bent Deresi’nde şarkılarımın dinlendiğini söyledi. Tartıştık. Ara verildiğinde ‘Daha sonra görüşürüz’ deyip programı terk ettim. Kendisi İbrahim Tatlıses olabilir, ama benim de bir hayran kitlem var. İnsanlara insan gibi muamele yapılması gerek.’