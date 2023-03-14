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Ofsaytlık gece! Wanda Nara çok kızacak! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi üç güzelle beraber...

Ofsaytlık gece! Wanda Nara çok kızacak! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi üç güzelle beraber...
14.03.2023 12:17 - Son Güncelleme: 14.03.2023 12:41

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Galatasaray’ın yıldızı Icardi, önceki gece Kuruçeşme’de üç güzelle eğlendi. Mekandan sabaha karşı çıkan çapkın futbolcu için etten duvar örüldü. Şimdi ise gözler Icardi’nin eşi Wanda Nara’da!

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Eşi Wanda Nara ile ilişkisi bir dargın bir barışık devam eden Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, yine çapkınlığıyla gündemde...




Son dönemde adı sürekli farklı Türk güzellerle anılan yıldız futbolcu, önceki gece üç güzelle Kuruçeşme'deki bir mekanda eğlencedeydi.




Çapkınlık turuna çıkan ve sabaha kadar mekanda kalan futbolcu, dışarı çıkacağı sırada basın mensuplarının kapıda olduğunu öğrendi.




KIZLARI ÖNDENGÖNDERDİ
Eğlendiği güzelleri önden gönderip mekandan yarım saat sonra ayrılan Icardi için etten duvar örüldü.




Yıldız futbolcu, aracına bindirildikten sonra gözden kayboldu.




Bu olaylı çapkınlık gecesi sonrasında ise gözler Wanda Nara'da...




Bu arada eşinin Levent'teki rezidans dairesinin dört aylık toplam 60 bin dolar kirasını ödemediği için evine haciz gelen Icardi, Wanda Nara'nın kirasını ödeyip olayı tatlıya bağladı.

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