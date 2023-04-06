RAMAZAN İMSAKİYE
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Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu duru güzelliğiyle hayran bıraktı!

Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu duru güzelliğiyle hayran bıraktı!
06.04.2023 16:47 - Son Güncelleme: 06.04.2023 16:48

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Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu duru güzelliğiyle hayran bıraktı! 3 çocuk annesini gören bir daha baktı, "Oğlu Said'in kime benzediği belli oldu" yorumları havada uçuştu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ATV canlı yayınında Ramazan ayı boyunca ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşıyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen ve duygusal anlar yaşanan programla birlikte Nihat Hatipoğlu'nun hayatı da merak konusu oldu. 3 oğlu bir de kız torunu olan Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu'nu görenler duru güzelliğine hayran oluyor. Nihat Hatipoğlu'nun çocuklarından Said Hatipoğlu'nun ise annesinin kopyası olduğu yönünde yorumlar yapılıyor.

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NİHAT HATİPOĞLU'NUN EŞİ EMEL HATİPOĞLU

Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu duru güzelliğiyle hayran bıraktı! 3 çocuk annesini gören bir daha baktı:

Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu duru güzelliğiyle hayran bıraktı! 3 çocuk annesini gören bir daha baktı:

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