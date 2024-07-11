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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024, 10:49 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024, 10:49

Nihat Doğan'ın eski eşi Arzu Doğan spor yaptığı anları paylaştı! Fit fiziğiyle sosyal medyayı salladı

Nihat Doğan ile 2022 Ağustos ayında dünyaevine giren ve kısa bir süre sonra oğlu Badıkan’ı kucağına alan İranlı Arzu Doğan, geçen haftalarda boşanma haberlerini doğrulayarak eşinin ihanetine uğradığını açıklamıştı. Ayrılık haberlerinin ardından hem kendi hem de eşinin açıklamalarıyla sık sık gündem olan Doğan, bu kez spor paylaşımıyla çok konuşuldu. Spor taytıyla kamera karşısına geçen Arzu Doğan, fit haliyle dikkat çekti. Arzu Doğan’ı görenler “Nihat Doğan ne kaybettiğine dön bir bak” yorumunda bulundu. İşte detaylar...

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