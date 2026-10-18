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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan teknik direktör Selçuk Şahin'e tepki: İşini yap

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan teknik direktör Selçuk Şahin'e tepki: İşini yap

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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 2-2 berabere biten Batman Petrolspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada rakip teknik direktör Selçuk Şahin’i hedef aldı. Şahin'in tribünleri tahrik ettiğini belirten Çamlı, "Aklını başına al, işini yap" ifadelerini kullandı. Olayların ardından TFF ve gözlemcileri göreve çağıran Çamlı, bu tür hareketlere izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor

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