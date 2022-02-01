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Nihat Doğan canlı yayında Ece Erken’e seslendi: Bırak top çevirmeyi...

Nihat Doğan canlı yayında Ece Erken’e seslendi: Bırak top çevirmeyi...
01.02.2022 00:44 - Son Güncelleme: 01.02.2022 01:13

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Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcoğlu, geçtiğimiz günlerde Yeşilköy'deki balıkçıda silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken ise “İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı” demişti. Nihat Doğan, sunuculuğunu üstlendiği magazin programında dikkat çeken ifadelerde bulundu. Canlı yayında Ece Erken’e seslenen Doğan, “Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kocam bu yüzden öldürüldü de...” diyerek sitem etti.

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