Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu boşanacak mı? Onur Akay'dan bomba itiraflar

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Her şey Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda iki kadınla sarmaş dolaş görüntülerinin ifşalanmasıyla başladı. İhanet görüntülerinin ardından bu kez Kadir Doğulu'nun Sezer Çakır'la imam nikahlı olduğu iddiası geldi. Doğulu çifti açıklamalarıyla konuyu kapatmaya çalışsa da iddiaların ardı arkası kesilmedi. Açık ilişki, ihanet, tarikat üçgeninde Neslihan Atagül geçtiğimiz günlerde bomba bir manevrayla süper minisi ve 'Çakkıdı' dansıyla ortalığı sallmıştı. Doğulu çifti hakkında yine birbirinden ilginç iddialar ortaya atıldı.