"Ne olur yapmayın lütfen yapmayın!" Pınar Altuğ sonunda çileden çıktı isyan etti! Eşi Yağmur Atacan koşa koşa deprem bölgesine gitmişti
Türkiye'nin yüreğini yakan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Can kaybı ve yıkım çok büyük. Depremin ardından tüm Türkiye, depremzedeler için kolları sıvadı. Spor ve magazin dünyasının pek çok ünlü ismi gerek maddi bağışlarla gerekse kampanyalarla depremzedeler için çabalıyor. Onlardan biri de Atacan çifti oldu. Yağmur Atacan ve arkadaşları off-road araçlarıyla depremden etkilenen köylere yardım taşımışlardı. Eşi Pınar Altuğ ise yaptığı paylaşımlarla eşine destek olmuş ve yardım çağrılarında bulunmuştu. Ancak Altuğ bu kez isyan etti. Bakın neden.
14.02.2023 09:52 - Son Güncelleme: 14.02.2023 11:13
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin hemen ardından seferber olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Felaketin başından bu yana paylaşımlarıyla farkındalık yaratan Pınar Altuğ bu kez isyan etti. Bakın neden.
YOLA ÇIKTI
Kahramanmaraş depremi sonrası spor ve magazin dünyasının pek çok ismi kolları sıvadı. O isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan oldu. Depremzedelere yardım taşıyan Yağmur Atacan deprem bölgesinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Off-road araçlarıyla AFAD'la koordineli olarak yardıma koşan Yağmur Atacan ve bulunduğu ekip, ulaşılamayan köylere lojistik destek sağladı.