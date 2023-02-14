"Ne olur yapmayın lütfen yapmayın!" Pınar Altuğ sonunda çileden çıktı isyan etti! Eşi Yağmur Atacan koşa koşa deprem bölgesine gitmişti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin hemen ardından seferber olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Felaketin başından bu yana paylaşımlarıyla farkındalık yaratan Pınar Altuğ bu kez isyan etti. Bakın neden.