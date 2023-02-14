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Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı: "Sıfır 4 ev..."

Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı: "Sıfır 4 ev..."
14.02.2023 15:13

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Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı! Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremin ardından ilk günden beri canla başla yardım için uğraşan Demet Akalın depremzedeler için İstanbul Pendik'te bulunan dört evi depremzedelere açacağını duyurdu.

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Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan'ın evlerinden sonra o da paylaştı.Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik ve 7,6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Yardım seferberliğine ünlü isimler hem maddi yardım yaparak hem de çalışmalara bizzat katılarak destek verdi.6 Şubat'ta deprem felaketiyle sarsılan Türkiye, tek yürek oldu. Ünlü isimlerin yardım ve destek paylaşımları ile iyice kenetlenen 81 ilde harekete geçildi.

"SIFIR EŞYA GÖNDERMEK İSTEYENLER ULAŞSIN BANA"

Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Pendik'teki dört evde bir sene oturacaklar ama içi sıfır… Sıfır eşya göndermek isteyenler ulaşsın bana" dedi.İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Instagram hesabından evlerinin kapılarını depremzedeler için açtıklarını duyurdu.

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