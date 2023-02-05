Murat Yıldırım, kızı Miray ile bu eğlenceli videosunu paylaştı

Deniz Baysal ile başrolü üstlendiği Teşkilat dizisinde Ömer karakterini canlandıran Murat Yıldırım, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. 2016 yılında nikah masasına oturduğu Iman Elbani ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 4 ay önce baba olan ünlü oyuncu, kızı Miray ile keyifli anlarını Instagram sayfasında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşımda minik Miray yüzleri gülümsetirken ilk paylaşım Deniz Baysal'dan geldi. İşte Murat Yıldırım'ın sır gibi sakladığı kızı Miray ile keyifli anları...