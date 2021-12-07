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Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Sevda Kılıç artık ailesinin kanatları altında! O anlar izleyenleri gözyaşlarına boğdu

Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Sevda Kılıç artık ailesinin kanatları altında! O anlar izleyenleri gözyaşlarına boğdu
07.12.2021 11:53 - Son Güncelleme: 07.12.2021 11:57
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Müge Anlı'yı canlı yayında hüngür hüngür ağlatan Sevda Kılıç artık ailesinin kanatları altında! O anlar bir kez daha Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisini gözyaşlarına boğdu. Boşanma arifesinde kaybolan 2 çocuk annesi Sevda Kılıç, günler sonra Müge Anlı canlı yayınında ailesi ile konuştu. Metruk bir binada bulunan ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu ifade edilen Sevda Kılıç'ın durumu hem ailesini hem de Müge Anlı'yı derinden sarstı. "Kurbanlık koyun gibiydim, her şeyi istemeden kabul ettim, bunlar bana ağır geldiği için de kaçtım. Benim anne olmaya, insan olmaya ihtiyacım var, kendime ihtiyacım var. Kimse kararlarımı sorgulamasın." diyen Sevda Kılıç için Müge Anlı yardım çağrısında bulundu. Kısa sürede yankı bulan yardım çağrısı sonrası Sevda hem ailesine kavuştu hem de tedavi sürecine girdi.

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