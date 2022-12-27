Müge Anlı’da tanınan Ezel Bayraktar’dan olay hamle! Kısmetse Olur’a katılıyor

Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar'dan Kısmetse Olur hamlesi! O yorum olay oldu canlı yayını görenler şaşkına döndü. Kanser hastası yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını yediği için günlerdir Müge Anlı'nın programına çıkan Ömer Aslanhan, adını Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizisindeki karater adı olan Ezel Bayraktar olarak değiştirmesiyle gündeme gelmişti. Oyunculuk hayaliyle yanıp tutuşan ve hedefinin 'Hollywood yıldızı olmak' olduğunu belirten Ezel Bayraktar, günler sonra yengesine yaptığından utandı ve pişman oldu. Yengesine parasını ödemek için 'Gece başka bir işte çalışırım gündüz de oyunculuk yaparım' diyen Ezel Bayraktar yeni işine kavuşmuştu ancak Bayraktar hakkında bomba bir gelişme yaşandı. Ezel Bayraktar, Tiktok'ta yaptığı açıklamayla Kısmetse Olur'a katılacağını açıkladı!