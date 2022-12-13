Haberler Magazin Videoları Müge Anlı'da 'Ezel' dizisi gerçek oldu! Kanser hastası yengesinin parasını çalan Ömer adını 'Ezel Bayraktar' yapıp geri geldi 'ihanetim sevgi ile başladı'

Müge Anlı'da 'Ezel' dizisi gerçek oldu! Kanser hastası yengesinin parasını çalan Ömer adını 'Ezel Bayraktar' yapıp geri geldi 'ihanetim sevgi ile başladı'

Müge Anlı'da 'Ezel' dizisi gerçek oldu! Kanser hastası yengesinin parasını çalan Ömer adını 'Ezel Bayraktar' yapıp geri geldi 'ihanetim sevgi ile başladı'
13.12.2022 13:03

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Türkiye'nin gündemine vuran pek çok olayı gündeme getiren Müge Anlı, tarihinde ilk kez böylesi bir olaya şahit oldu. Kanser hastası yengesinin parasını çalıp, ortalardan kaybolduğu iddia edilen Ömer Can Aslanhan bulundu. 13 Aralık canlı yayına katılan Ömer Can Aslanhan herkesi şoke etti. Adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdiğini söyleyen Ömer Can Aslanhan bir dizide oynamaya başladığını ve oyuncu olacağını söyledi. Tıpku başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı Ezel dizisi gibi. İşte haberin detayl

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