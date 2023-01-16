MÜGE ANLI'DAKİ SAPIK SİNAN SARDOĞAN İNTİHAR MI ETTİ?

Arife Gökçe ve sayısız kadını taciz etmiş yollarda cinsel organını çıkartarak korkutmuştu...Haftalardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Arife Gökçe'nin kaybında baş şüpheli Sinan Sardoğan'ın bir başka suçtan tutuklanmasıyla Tokat Almus'taki köy halkı derin bir nefes alırken, 64 yaşındaki kadından hala bir iz bulunamadı.Müge Anlı, Arife Gökçe'nin oğlu ve eşine bugün ilginç bir iddiadan bahsetti. Sinan'ın tutuklanmasının ardından köyde farklı farklı şeyler konuşulduğunu belirten Müge Anlı, akrabasıyla sınır tartışması yaşadığını canlı yayında anlatan Fikri Gökçe'nin aksine Mahmut Gökçe'nin "Tavuğumuzu aldığı için husumet yaşadık" dediğini açıkladı ve ardından o açıklamanın görüntüsünü de izletti.Mahmut Gökçe sözlerine, "Bundan kaç sene önce Arife Gökçe'nin başkasıyla gördükleri söyleniyordu. Oğlu Tayfun'un da hıdrellez günü görmüş, annesini dövmüş. " şeklinde devam etti.Ardından bir başka akrabanın verdiği röportajı okuyan Müge Anlı, o kişinin, "Herkes bunu bilirdi, Tayfun annesini başkasıyla gördüğü için dövdü, ben duydum ama onlar biliyor. Başkasıyla görünce medyan dayağı attı. Onlar bize bulaşmasın diye konuşmak istemiyoruz. Konu çok farklı yerlere gitti, Sinan'ı severdim, iş verirdim, parayı severdi Sinan. Bundan sonra ona da karışmam." dediğini belirtti.İddiaları kabul etmeyen Arife Gökçe'nin eşi Fikri Gökçe ve diğer oğlu Tufan Gökçe, konuyla ilgili, "Tayfun'un annesiyle tartışma sebebi çocuğun üzerine çay dökülmesiydi." dedi. Sonra tansiyonu yükseldiği için Arife Gökçe'yi de hastaneye götüren aile söylenenlerin aslının olmadığını, iftira olduğunu vurguladı.Müge Anlı da iddiaların üzerine Sinan Sardoğan'ın daha önceki sözlerini hatırlattı. İşte Sinan'ın sözleri: "O kaybolan kadın da (Arife Gökçe) sağlam pabuç değil. Ben yeni duydum Bodrum'da teyzem aradı, bacım da öyle dedi. Almus'ta çökelekçiyle adı çıktı"

Bahsi geçen o çökelekçi Müge Anlı'ya konuştu.

"MÜŞTERİLERİM YOĞURT CIVIK DEDİ"

Çökelekçi Ahmet Bey, "Yoğurt sulu diye müşterilerden şikayet aldım. O yüzden tembih amaçlı aradım. Arife ablaya ulaşamayınca ben de Fikri amcayı aradım. O da 'ben de ulaşamadım' dedi. 3 ya da 2 gün sonra da televizyondan öğrendim olanları."10 yıldan bu yana Arife Gökçe ile gönül ilişkisi olduğu iddia edilen çökelekçi, "Benim tanışmışlığım 6 ay falan oluyor Arife Hanım'la. Zaten o zamanlar evliydim, eşimden ayrılalı da 3 yıl oluyor." dedi. Müge Anlı'da, "Çökelecekçi dedğiniz Ahmet Bey'le gören bilen varsa çıksın söylesin öyle arkadan söylemekle olmaz. Bütün ülkeye yayın yapıyoruz, sizi gören duyan bilen varsa arasın. Mustafa Gökçe ve oğluna sesleniyorum. Siz söylediniz bu iddiayı, çıkın konuşun." dedi.

SİNAN SARDOĞAN NEDEN TUTUKLANDI?

Müge Anlı ATV canlı yayınında her detay gün yüzüne çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen konu günlerdir Türkiye gündeminden düşmüyor. 22 gündür kayıp olan Arife Gökçe olayında ortaya çıkan Sinan Sardoğan tutuklandı.