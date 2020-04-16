ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Araştırmacı - Gazeteci Müge Anlı'nın yıllar öncesine ait Hülya Avşar'la yaptığı röportaja ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler Müge Anlı'nın muhabirlik yaptığı döneme, Avşar kızınında Kaya Çilingiroğlu'yla sevgili olduğu yıllara ait. İşte ünlü ikilinin keyifle gerçekleştirdiği o röportaja ait görüntüler....
Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı!16.04.2020 01:17
- Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı!
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