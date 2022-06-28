Müge Anlı dünya evine girdi!

Müge Anlı'nın nikahından ilk fotoğraf Zuhal Topal'dan geldi! Damat Şinasi Yüzbaşıoğlu ile gelin Müge sosyal medya gündeminde. Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Haziran 2022 Cuma günü sezon finali yaptı. Milyonlarca insana umut olan, birbirinden karmaşık cinayetleri ekip arkadaşları ile birlikte didik didik irdeleyen ve çözüme kavuşturan Müge, 15. sezona evli bir kadın olarak gireceğinin müjdesini verdi. Damadın adını canlı yayında açıkladıktan kısa bir süre sonra çok konuşulanlar arasına giren Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Müge Anlı'nın nikahı geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşti. Bir otelde aile ve arkadaşlarının yer aldığı sade bir törenle nikahları kıyılan ikilin nikahından görüntüler merak edilirken davetliler arasında yer alan Zuhal Topal, Instagram'dan 'çok özel ve çok güzel bir geceydi' notuyla paylaştığı fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü.