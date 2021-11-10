Mine Tugay yatak pozuyla 'iyi geceler' diledi sosyal medya yıkıldı! 'Medcezir' dizisindeki performansı ile hafızalara kazınan Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yatakta verdiği bir pozu 'İyi geceler' notuyla yayınlayan Mine Tugay'ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte 43 yaşındaki Mine Tugay'ın sosyal medyayı kasıp kavuran o pozu...