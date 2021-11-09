Mine Tugay yatak pozuyla ‘iyi geceler’ diledi sosyal medya yıkıldı! 43 yaşındaki Mine yine ortalığı yaktı kavurdu herkes onu konuştu
Mine Tugay yatak pozuyla 'iyi geceler' diledi sosyal medya yıkıldı! 'Medcezir' dizisindeki performansı ile hafızalara kazınan Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul'da rol almıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yatakta verdiği bir pozu 'İyi geceler' notuyla yayınlayan Mine Tugay'ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte 43 yaşındaki Mine Tugay'ın sosyal medyayı kasıp kavuran o pozu...
09.11.2021 22:37
- Son Güncelleme: 09.11.2021 22:37
Medcezir dizisinde Ender karakterini canlandıran Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul'da boy göstermişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.