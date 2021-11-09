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Haberler Magazin Mine Tugay yatak pozuyla ‘iyi geceler’ diledi sosyal medya yıkıldı! 43 yaşındaki Mine yine ortalığı yaktı kavurdu herkes onu konuştu

Mine Tugay yatak pozuyla ‘iyi geceler’ diledi sosyal medya yıkıldı! 43 yaşındaki Mine yine ortalığı yaktı kavurdu herkes onu konuştu

Mine Tugay yatak pozuyla 'iyi geceler' diledi sosyal medya yıkıldı! 'Medcezir' dizisindeki performansı ile hafızalara kazınan Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul'da rol almıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yatakta verdiği bir pozu 'İyi geceler' notuyla yayınlayan Mine Tugay'ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte 43 yaşındaki Mine Tugay'ın sosyal medyayı kasıp kavuran o pozu...

09.11.2021 22:37 - Son Güncelleme: 09.11.2021 22:37
Mine Tugay yatak pozuyla ‘iyi geceler’ diledi sosyal medya yıkıldı! 43 yaşındaki Mine yine ortalığı yaktı kavurdu herkes onu konuştu

Medcezir dizisinde Ender karakterini canlandıran Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul'da boy göstermişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

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Mine Tugay yatak pozuyla ‘iyi geceler’ diledi sosyal medya yıkıldı! 43 yaşındaki Mine yine ortalığı yaktı kavurdu herkes onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Mine Tugay yatak pozuyla ‘iyi geceler’ diledi sosyal medya yıkıldı! 43 yaşındaki Mine yine ortalığı yaktı kavurdu herkes onu konuştu

43 yaşındaki oyuncu, yatakta verdiği bir pozu 'İyi geceler' notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay yatak pozuyla ‘iyi geceler’ diledi sosyal medya yıkıldı! 43 yaşındaki Mine yine ortalığı yaktı kavurdu herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, birçok fan ve magazin sayfası tarafından da yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.

Mine Tugay yatak pozuyla ‘iyi geceler’ diledi sosyal medya yıkıldı! 43 yaşındaki Mine yine ortalığı yaktı kavurdu herkes onu konuştu

Bunun üzerine binlerce Instagram kullanıcısı, Tugay'ın iddialı pozu hakkında yorumda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları yorumlarla Tugay'ın adeta iltifat yağmuruna tuttu.

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