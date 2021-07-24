Mine Tugay’dan cüretkar paylaşım! Derin göğüs dekolteli şifon ceketiyle ile dikkat çekti

Mine Tugay'dan cüretkar paylaşım! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şifon bir mini ceket tercih eden Mine Tugay, derin dekoltesi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan oyuncu, yine adından söz ettirmeyi başardı. Öte yandan takipçileri, oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o pozu...