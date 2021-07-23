Berdan Mardini açtı ağzını yumdu gözünü... Pandemi nedeniyle uzun bir süre sahnelerden uzak kalan ünlü şarkıcı Berdan Mardini bu süre zarfında sık sık özel hayatıyla gündeme geldi. Berdan Mardini geride bıraktığımız Mart ayında eşi Fatoş Karademir'den boşanmıştı. Fatoş Karademir'se haziran ayında bir silahlı saldırıya uğramıştı. Bir buçuk yıldır sahnelerden uzak kalan şarkıcı, "Pandemi sonrası iki sahne yaptım ama yine heyecanlıyım. Baya bir zaman dinledik artık çalışma zamanı" derken; eski eşi hakkında da konuştu. Berdan Mardini'nin açıklamaları sonrası en çok merak edilen konu Berdan Mardini'nin neden ayrıldığıydı.

Berdan Mardini 'şeref yoksunu' dedi gözler silahla vurulan eski eşi Fatoş Karademir'e döndü! Berdan Mardini neden boşandı? Birkaç ay önce eşinden boşanan Berdan Mardini, önceki akşam Bodrum'da bir otelde sahne aldı. Bir buçuk yıldır sahnelerden uzak kalan şarkıcı, "Pandemi sonrası iki sahne yaptım ama yine heyecanlıyım. Baya bir zaman dinledik artık çalışma zamanı" derken; eski eşi hakkında da konuştu. Berdan Mardini'nin açıklamalarıysa olay yaratacak cinsten.

Pandemi nedeniyle uzun bir süredir sahnelerden uzak kalan ve son dönemde özel hayatıyla gündem olan Berdan Mardini, önceki akşam Bodrum'da bir otelde sahne aldı.

"ALKIŞLANMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

"Ben her sahneye öncesi heyecanlanıyorum diyen 42 yaşındaki Mardini,"Alkışlanmak ve sevilmek çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

"HABERLER DOĞRUDUR"

Eski eşiyle alakalı konuşan Mardini, "Gazetelere yansıyan haberler doğrudur, ben zaten hiçbir zaman yalanlamadım. Herkes hak ettiğini yaşar bu dünyada. Bizim bilmediğimiz görmediğimiz bir takım şeyler oldu, bunları gördükten sonra beraber olmamız mümkün değildi. Allah hayırlısını etsin" dedi.

"BU İNSANIN HAYATINDA BİR TEK BEN Mİ VARIM?"

Eski eşine saldıracak bir insan böyle mi durur diyen şarkıcı, "Ben onu avukatımla beraber yaptığım açıklamalarda sürekli yazıyorum ama bu sürekli bana soruluyor. Bir tek ben mi varım bu insanın hayatında, ailesi yok mu? Karışık durumlar pozisyonlar olmadı mı? Bunları izlemediniz mi? Bunları sormak için akıl ve mantık gerekiyor" diye konuştu.

"BENİM BÖYLE ŞEYLERLE İŞİM OLMAZ"

Mardini, sözlerine; "Benim böyle şeylerle hiçbir zaman işim olmadı. Sanatım ve işimle gündeme gelmeye çalıştım. Bunları yıkmaya çalışan böyle ahlaksızlıklar yapan insanlara da hiçbir zaman tasvip etmedim. Şeref, haysiyet yoksunu insanları hayatımdan çıkarttım, bu da benim için tecrübe oldu. Çocuklarımın velayeti bende bu her şeyi açıklamıyor mu?" şeklinde devam etti.

BACAĞINDAN YARALANMIŞTI

Ünlü şarkıcının eski eşi Fatoş Karademir, geçtiğimiz haziran ayında Büyükçekmece'de aracı seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı.

Motosikletli saldırganın sıktığı kurşunlarla Karademir, bacağından yaralanmıştı.