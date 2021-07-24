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Mine Tugay’dan cüretkar paylaşım! Şifon ceketiyle kamera karşısına geçti derin göğüs dekolteli ile dikkat çekti

Mine Tugay'dan cüretkar paylaşım! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şifon bir mini ceket tercih eden Mine Tugay, derin dekoltesi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan oyuncu, yine adından söz ettirmeyi başardı. Öte yandan takipçileri, oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o pozu...

24.07.2021 01:45 - Son Güncelleme: 24.07.2021 01:45
Mine Tugay’dan cüretkar paylaşım! Şifon ceketiyle kamera karşısına geçti derin göğüs dekolteli ile dikkat çekti

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mine Tugay, tatilden yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Mine Tugay’dan cüretkar paylaşım! Şifon ceketiyle kamera karşısına geçti derin göğüs dekolteli ile dikkat çekti

Hız kesmeden tatil paylaşımlarına devam eden Tugay, derin dekolteli şifon elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay’dan cüretkar paylaşım! Şifon ceketiyle kamera karşısına geçti derin göğüs dekolteli ile dikkat çekti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, tarafından yoğun ilgi gören paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Mine Tugay’dan cüretkar paylaşım! Şifon ceketiyle kamera karşısına geçti derin göğüs dekolteli ile dikkat çekti

Takipçileri, ünlü oyuncuyu adeta iltifat yağmuruna tutarak "Genç kızlara taş çıkartır" yorumunda bulundu.

Mine Tugay’dan cüretkar paylaşım! Şifon ceketiyle kamera karşısına geçti derin göğüs dekolteli ile dikkat çekti

İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...