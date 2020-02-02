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Milyoner'de seyirciye güvenen yarışmacı elendi! Doğru cevabı duyunca sadece

Milyoner'de seyirciye güvenen yarışmacı elendi! Doğru cevabı duyunca sadece "kısmet" diyebildi...

02.02.2020 01:46

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde "Bronzun diğer adı nedir?" sorusunda seyirci jokerini kullanan yarışmacı elendi. Doğru cevabı duyunca da sadece "kısmet" diyebildi...


Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde "Bronzun diğer adı nedir?" sorusunda seyirci jokerini kullanan yarışmacı elendi. Doğru cevabı duyunca da sadece "kısmet" diyebildi...


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