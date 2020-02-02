Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciye güvenen yarışmacı elendi! "Bronzun diğer adı nedir?"
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde "Bronzun diğer adı nedir?" sorusunda seyirci jokerini kullanan yarışmacı elendi. Doğru cevabı duyunca da sadece "kısmet" diyebildi... Peki, "Bronzun diğer adı nedir?" sorusunun cevabı ne? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...
02.02.2020 01:47
- Son Güncelleme: 02.02.2020 02:14
İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...
SEYİRCİYE GÜVENDİ ELENDİ! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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