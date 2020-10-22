Metin Özülkü'nün yeğenini görenler şoke oldu! Bir dönem futbolcu Cristiano Ronaldo numarasını istemişti...

1998'den bu yana eşi Eda Özülkü ile dünyaevine giren usta sanatçı Metin Özülkü, sosyal medya gündeminde. Uzun yıllardır birlikte şarkı söyleyen ve seslerindeki uyum çok beğenilen Eda Özülkü ve Metin Özülkü ikiz oğullarıyla birlikte mutlu bir evlilik sürüyor. Metin Özülkü'nün özel hayatını araştıranlar, yeğenini görünce şaşırıyor. İşte Cristiano Ronaldo ile mesajlarıyla hafızalara kazınan Metin Özülkü'nün yeğeni...

Metin Özülkü'nün yeğeninin Cansu Taşkın olduğunu görenler şaşırıyor.

Rus top model Irina Shayk'la 5 yıl süren birlikteliğini bitiren futbolcu Cristiano Ronaldo, Cansu Taşkın'a Instagram üzerinden iltifat üstüne iltifat edip İspanya'ya davet etmişti.

Ronaldo, kendi hesabından Cansu Taşkın'a mesajlar gönderip iltifat yağdırdı. Cansu Taşkın'a özel mesaj atan Ronaldo, Instagram fenomeninden telefon numarasını istemişti.