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Metin Özülkü'nün yeğenini görenler şoke oldu! Bir dönem futbolcu Cristiano Ronaldo numarasını istemişti...

1998'den bu yana eşi Eda Özülkü ile dünyaevine giren usta sanatçı Metin Özülkü, sosyal medya gündeminde. Uzun yıllardır birlikte şarkı söyleyen ve seslerindeki uyum çok beğenilen Eda Özülkü ve Metin Özülkü ikiz oğullarıyla birlikte mutlu bir evlilik sürüyor. Metin Özülkü'nün özel hayatını araştıranlar, yeğenini görünce şaşırıyor. İşte Cristiano Ronaldo ile mesajlarıyla hafızalara kazınan Metin Özülkü'nün yeğeni...

22.10.2020 13:11 - Son Güncelleme: 22.10.2020 13:21
Metin Özülkü'nün yeğenini görenler şoke oldu! Bir dönem futbolcu Cristiano Ronaldo numarasını istemişti...

METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR?
1962 doğumlu olan Metin Özülkü, Erol Büyükburç ve Edip Akbayram orkestralarında enstrüman çaldı. Yedi yüzün üzerinde şarkı bestesi olan Metin Özülkü, Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü 1982 yılında yayınladı. Ayrıca müzisyen olan Eda Özülkü ile evli olan Metin Özülkü'nün Volkan ve Baran adlı ikiz çocukları vardır.

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Metin Özülkü'nün yeğenini görenler şoke oldu! Bir dönem futbolcu Cristiano Ronaldo numarasını istemişti...

Metin Özlkü'nün yeğeninin Cansu Taşkın olduğunu görenler şaşırıyor. sosyal medya gündeminde.

Metin Özülkü'nün yeğenini görenler şoke oldu! Bir dönem futbolcu Cristiano Ronaldo numarasını istemişti...

Rus top model Irina Shayk'la 5 yıl süren birlikteliğini bitiren futbolcu Cristiano Ronaldo, Cansu Taşkın'a Instagram üzerinden iltifat üstüne iltifat edip İspanya'ya davet etmişti.

Metin Özülkü'nün yeğenini görenler şoke oldu! Bir dönem futbolcu Cristiano Ronaldo numarasını istemişti...

Ronaldo, kendi hesabından Cansu Taşkın'a mesajlar gönderip iltifat yağdırdı. Cansu Taşkın'a özel mesaj atan Ronaldo, Instagram fenomeninden telefon numarasını istemişti.

İşte Metin Özülkü'nün yeğeni ve ünlülerin aileleri...

Metin Özülkü'nün yeğenini görenler şoke oldu! Bir dönem futbolcu Cristiano Ronaldo numarasını istemişti...

HİLAL ALTINBİLEK ANNESİ

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