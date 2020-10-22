Metin Özülkü'nün yeğenini görenler şoke oldu! Bir dönem futbolcu Cristiano Ronaldo numarasını istemişti...

METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR?

1962 doğumlu olan Metin Özülkü, Erol Büyükburç ve Edip Akbayram orkestralarında enstrüman çaldı. Yedi yüzün üzerinde şarkı bestesi olan Metin Özülkü, Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü 1982 yılında yayınladı. Ayrıca müzisyen olan Eda Özülkü ile evli olan Metin Özülkü'nün Volkan ve Baran adlı ikiz çocukları vardır.