Metin Özülkü'nün yeğenini görenler şoke oldu! Bir dönem futbolcu Cristiano Ronaldo numarasını istemişti...
1998'den bu yana eşi Eda Özülkü ile dünyaevine giren usta sanatçı Metin Özülkü, sosyal medya gündeminde. Uzun yıllardır birlikte şarkı söyleyen ve seslerindeki uyum çok beğenilen Eda Özülkü ve Metin Özülkü ikiz oğullarıyla birlikte mutlu bir evlilik sürüyor. Metin Özülkü'nün özel hayatını araştıranlar, yeğenini görünce şaşırıyor. İşte Cristiano Ronaldo ile mesajlarıyla hafızalara kazınan Metin Özülkü'nün yeğeni...
METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR?
1962 doğumlu olan Metin Özülkü, Erol Büyükburç ve Edip Akbayram orkestralarında enstrüman çaldı. Yedi yüzün üzerinde şarkı bestesi olan Metin Özülkü, Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü 1982 yılında yayınladı. Ayrıca müzisyen olan Eda Özülkü ile evli olan Metin Özülkü'nün Volkan ve Baran adlı ikiz çocukları vardır.