Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 21:16 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 21:16

İstanbul Kozyatağı'nda sahnede şarkı söylediği sırada fenalaşan ve yere yığılan ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında yaşamını yitirdi. Kalp masajı yapılırken olay anı bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sahnede Fenalaştı

Olay, İstanbul Kadıköy ilçesi Kozyatağı Mahallesi'nde lüks bir otelde gece saat 03.00 sularında gerçekleşti. Ünlü şarkıcı Metin Arolat, sahnede şarkı söylerken aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden otel görevlileri hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık Ekipleri Hemen Müdahale Etti

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, Metin Arolat'a kalp masajı yaparak kalbini yeniden çalıştırmaya çalıştı. Uzun süren müdahalelere rağmen, Arolat hayata döndürülemedi. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

O Anlar Kameralara Yansıdı

Metin Arolat'a yapılan müdahale, o sırada otelde bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi. Vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, sağlık ekiplerinin ünlü şarkıcıyı hayata döndürmek için gösterdiği yoğun çaba dikkat çekti.