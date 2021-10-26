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Meryem Uzerli küvetten çırılçıplak paylaştı

Meryem Uzerli küvetten çırılçıplak paylaştı
26.10.2021 11:21
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Meryem Uzerli küvetten çırılçıplak paylaştı! Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan ama yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Meryem Uzerli yine yaptı yapacağını. Muhteşem Yüzyıl adlı diziyle yıdızı parlayan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalandığını söyleyip Almanya'ya gitmiş ancak sonrasında hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı 2014 yılında dünyaya getiren Meryem Uzerli, ikinci kızı Lily Koi'yi 3 ay önce kucağına aldı. Şimdilerde Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli, iki kızıyla sık sık fotoğraf paylaşamaya devam ediyor. Son olarak Uzerli, Instagram'ının hikaye bölümünden küvette çırılçıplak pozunu paylaştı.

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