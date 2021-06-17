Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar jet hızıyla boşandı! Merve Dizdar neden boşandı?

Merve Dizdar neden boşandı? Merve Dizdar eşi kimdir? Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Çiftin aldığı jet boşanma kararının ardından boşanmanın sebebi de ortaya çıktı. Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki; Merve Dizdar neden boşandı?

Merve Dizdar neden boşandı? Merve Dizdar eşi kimdir? Son yıllarda Masumlar Apartmanı ile yıldızı parlayan genç ve güzel oyuncu Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu eşi Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift hakkında ortaya atılan ihanet iddialarının ardından, genç çiftin jet hızıyla boşanma kararı aldığı duyurulmuştu. Dizdar, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

MERVE DİZDAR NEDEN BOŞANDI?

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü çift, geçtiğimiz hafta sessiz sedasız boşanmış.

Dizdar ve Altundaşar'ın birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadıkları öğrenildi. Dizdar, ihanet iddialarına da sert cevap verdi.

Güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."

GÜRHAN ALTINDAŞAR KİMDİR?

Gürhan Altundaşar (d. 1984, Ankara),Türk oyuncudur. 1984 yılında Ankara'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Çeşitli tiyatrolarda yer aldıktan sonra 2013 yılında İstanbul'a taşındı. 2016 yılında Yılmaz Erdoğan yönetimindeki BKM Mutfak ekibine katıldı. 2018'de kendisi gibi oyuncu olan Merve Dizdar ile evlendi.

2019 yılında Organize İşler Sazan Sarmalı adlı sinema filminde rol aldı, aynı yıl Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler 2 adlı komedi programında yer almaya başladı. Bu programdaki "Açın Kapıyı" skeçlerinde canlandırdığı "Necdet" karakteri ile geniş kitlelere ulaştı.