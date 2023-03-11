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Merve Boluğur'dan deprem için yine skandal sözler: Sözlerimin arkasındayım

Merve Boluğur'dan deprem için yine skandal sözler: Sözlerimin arkasındayım
11.03.2023 16:12 - Son Güncelleme: 11.03.2023 16:13

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Yılın aşk bombası!

Kahramanmaraş merkez üssü meydana gele 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Üzerinden bir aydan fazla zaman geçen depremler sonrası tüm Türkiye hala yaralarını sarmaya çalışıyor, kaybettiklerinin yasını tutuyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koşmuştu. Hatay'dan döndükten sonra Boluğur, kuaförden paylaşım yapıp şarkı söylemiş ve tepkileri üzerine çekmişti. Oyuncu, gelen eleştirilere isyan etmişti. Önceki gün bir mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boluğur deprem felaketi hakkında skandal ifadeler kullandı. Boluğur daha önce de benzer ifadeler kullanmıştı. İşte yeni açıklamalar..

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