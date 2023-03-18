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Mert Yazıcıoğlu üstsüz pozlarını peş peşe yayınladı!

Mert Yazıcıoğlu üstsüz pozlarını peş peşe yayınladı!
18.03.2023 15:10 - Son Güncelleme: 18.03.2023 15:10

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Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu önceki gün Mert Yazıcıoğlu ile olan fotoğraflarını kaldırmış sonrasında Mert Yazıcıoğlu'dan hamle gecikmemişi. Eski aşıklar arasında sular durulmazken, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşk yaşamaya başladığı gelen iddialar arasındaydı. Tüm bunlar yaşanırken Mert Yazıcıoğlu durdu duru bombayı patlattı ve yine bir oyuncu olan Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başladı. Yeni aşka yelken açan ikiliden Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in evinden yarı çıplak pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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