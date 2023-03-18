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Kardeşlerim'in atarlı Aybike'si yıllar önce bakın hangi dizide oynamış!

Kardeşlerim'in atarlı Aybike'si yıllar önce bakın hangi dizide oynamış!
18.03.2023 17:41 - Son Güncelleme: 18.03.2023 17:41

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atv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, cumartesi akşamları reytinglerin zirvesini kimselere bırakmıyor. Usta oyuncuların yanı sıra kadrosunda pek çok genç ismi de bulunduran Kardeşlerim'de o isimlerden biri de Aybike karakterine hata veren Melis Minkari. Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Melis Minkari sosyal medyanın da en çok dikkat çeken isimlerinden biri. Kardeşlerim'le birlikte yıldızı parlayan Melis Minkari meğer daha önce başka dizilerde de rol almış. Bu halleri sizi çok şaşırtacak.

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Oyuncu, Hamdi Alkan'ın başrolünde yer aldığı En İyi Arkadaşım dizisinde bir cin karakterine hayat vermiş.

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