Magazin dünyası, ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun aşk hayatındaki son gelişmelerle çalkalanıyor. Son olarak başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yollarını ayıran Yazıcıoğlu'nun, şimdi gönlünü 17 yaşındaki Norveçli sırıkla atlama sporcusu Embla Matilde Njerve'ye kaptırdığı iddia ediliyor. Yakışıklı oyuncunun, Paris Olimpiyat Oyunları'na güzelliğiyle damga vuran genç atleti sosyal medyada yakından takip etmeye başladığı söylenirken, bu yeni ilişki söylentileri büyük merak uyandırdı. İşte o güzel...