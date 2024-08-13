SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Mert Yazıcıoğlu gönlünü güzelliğiyle dünyayı kavuran Norveçli sırıkla atlama sporcusu Embla Matilde Njerve'ye kaptırdı!
Haberler Magazin Videoları

Mert Yazıcıoğlu gönlünü güzelliğiyle dünyayı kavuran Norveçli sırıkla atlama sporcusu Embla Matilde Njerve'ye kaptırdı!

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024, 12:03   |   Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024, 12:03

Magazin dünyası, ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun aşk hayatındaki son gelişmelerle çalkalanıyor. Son olarak başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yollarını ayıran Yazıcıoğlu'nun, şimdi gönlünü 17 yaşındaki Norveçli sırıkla atlama sporcusu Embla Matilde Njerve'ye kaptırdığı iddia ediliyor. Yakışıklı oyuncunun, Paris Olimpiyat Oyunları'na güzelliğiyle damga vuran genç atleti sosyal medyada yakından takip etmeye başladığı söylenirken, bu yeni ilişki söylentileri büyük merak uyandırdı. İşte o güzel...

Kızıl Goncaların Cüneydi aşk rotasını 17 yaşındaki oyuncuya kırdı! Neden bu kadar güzel? Mert Yazıcıoğlu gönlünü 2007li güzele kaptırdı!
Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i aşk rotasını 17 yaşındaki oyuncuya kırdı! 'Neden bu kadar güzel?' Mert Yazıcıoğlu gönlünü 2007'li güzele kaptırdı!

SIRADAKİ VİDEO
Mauro Icardi kendini gecelere attı!
13.08.2024Salı
Çağla Şıkel ile Nail Gönenli sabahın ilk ışıklarında bakın nasıl yakalandı!
07.08.2024Çarşamba
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi toprağa verildi!
01.08.2024Perşembe
İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den buz banyosu!
01.08.2024Perşembe
Çağla Şıkel ile Alişan’ın kızı Eliz’in ev hallerine bakın! O anlar ilgi odağı oldu!
01.08.2024Perşembe
Bunlar da Var
Sanal oyun gerçek katliam: Oynadığı savaş oyunlarının etkisinde kaldı! 5 kişiye dehşet saçtı | İşte gözaltına alınma anları 00:40
İşte gözaltına alınma anları
13.08.2024Salı
Maltepe’de inşaat halindeki binada erkek cesedi bulundu 02:06
Maltepe’de inşaat halindeki binada erkek cesedi bulundu
13.08.2024Salı
Siber casusluk ağı çökertildi: 11 kişi tutuklandı! 01:42
Siber casusluk ağı çökertildi
13.08.2024Salı
Esenyurt’ta otomobilde tartıştığı arkadaşını silahla vurdu: 1 ağır yaralı 03:52
Otomobilde tartıştığı arkadaşını silahla vurdu
13.08.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA