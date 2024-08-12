Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i aşk rotasını 17 yaşındaki oyuncuya kırdı! 'Neden bu kadar güzel?' Mert Yazıcıoğlu gönlünü 2007'li güzele kaptırdı!

Magazin dünyası, ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun aşk hayatındaki son gelişmelerle çalkalanıyor. Son olarak başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yollarını ayıran Yazıcıoğlu'nun, şimdi gönlünü 17 yaşındaki Norveçli sırıkla atlama sporcusu Embla Matilde Njerve'ye kaptırdığı iddia ediliyor. Yakışıklı oyuncunun, genç atleti sosyal medyada yakından takip etmeye başladığı söylenirken, bu yeni ilişki söylentileri büyük merak uyandırdı.
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, kısa süreli bir ilişki yaşadığı Dilan Çiçek Deniz ile yollarını ayırdı. Ancak ayrılığın ardından Yazıcıoğlu'nun kalbi boş kalmadı. İddialara göre, genç oyuncu bu kez radarına bir başka güzeli aldı.
Paris Olimpiyat Oyunları devam ederken son günlerde adından sıkça söz ettiren bir genç yetenek Norveçli sırıkla atlama sporcusu Embla Matilde Njerve oldu.
Njerve, performansıyla değil güzelliğiyle öne çıktı.