Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i aşk rotasını 17 yaşındaki oyuncuya kırdı! 'Neden bu kadar güzel?' Mert Yazıcıoğlu gönlünü 2007'li güzele kaptırdı!

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Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, kısa süreli bir ilişki yaşadığı Dilan Çiçek Deniz ile yollarını ayırdı. Ancak ayrılığın ardından Yazıcıoğlu'nun kalbi boş kalmadı. İddialara göre, genç oyuncu bu kez radarına bir başka güzeli aldı.