Mert Öcal ile Çağla Şıkel yıllar önce aynı dizide oynamışlar

2020 Survivor yarışmacılarından ünlüler takımında yer alan Mert Öcal sosyal medya gündeminde. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Mert Öcal'ın eski hali merak konusu oldu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazanan, hem yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog çekimi ve defilelerde görev alan Öcal, uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirdi. Çağla Şıkel ile Mert Öcal'ın 2008 yılına ait görüntüsü herkesi şaşırttı. Meğer ikili Görgüsüzler dizisinde birlikte oynamışlar.