Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu! Mahkeme kızının velayetini...

Meral Kaplan'a mahkemeden büyük şok! Eski manken gözyaşlarına boğuldu... 2018 yılında eşi Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açan Kaplan, boşanmak için Erhan Kanioğlu'dan 2 milyon TL tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti. Kaplan’a mahkemeden kötü haber geldi.

Meral Kaplan 2018 yılında eşi Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Kaplan, boşanmak için Erhan Kiani'den 2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti. Buna karşılık iş insanı karşı boşanma davası açmış ve Meral Kaplan'dan 1 milyon lira manevi tazminat ve 50 bin lira maddi tazminat istemişti.

Oyuncu ve eski manken Meral Kaplan ve iş insanı Erhan Kanioğlu arasında yaklaşık olarak 4 yıldır devam eden davanın devamı bugün görüldü.

Çalkantılı süren boşanma davasında kızlarının velayeti anne Meral Kaplan'da bulunuyordu. Baba Erhan Kanioğlu velayeti almak için mahkemeye talepte bulunmuştu. Mahkeme, Erhan Kanioğlu'nun talebini değerlendirdi. Mahkeme, kızlarının velayetinin Kaplan'da kalmasının devamına Kanioğlu'nun talebinin reddedilmesine karar vermişti.

İddiaya göre Kaplan, geçen yıl 31 Ağustos tarihinde eşinin çalıştığı Beşiktaş'taki iş yerine gitmişti. Çift burada aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma esnasında Meral Kaplan, eşini "... onun bunun çocuğu, seni bitiririm" diye tehdit etmişti, ardından da saldırmıştı. Darp edilen Erhan Kanioğlu, polisi arayarak yardım istedi, sonra da boşanma aşamasında olduğu eşinden şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp'a sevk edilen Kanioğlu'nun tırnakla hafif şekilde yaralandığına dair rapor verilmişti. Bunun üzerine Kaplan hakkında hakaret, tehdit, eşi basit yaralama suçlarından dava açılmıştı.

Çekişmeli devam eden boşanma davası bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Meral Kaplan ve vekilleri katılım sağladı. Karara bağlanan davada mahkeme, anne Meral Kaplan'da olan kızlarının velayetinin baba Erhan Kanioğlu'na verilmesine, Meral Kaplan'ın talep ettiği maddi manevi tazminatı reddederken Erhan Kanioğlu'nun talebini kısman kabul etti.

Meral Kaplan, eski eşine 150 bin manevi 50 bin maddi tazminat ödeyecek.

HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ

Sabah'ın haberine göre, duruşma çıkışında gözyaşlarına boğulan Meral Kaplan " Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsemde ispatlayamadım. Mahkeme bir anda 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler. Ben pes etmeyince çocuğumun velayeti alındı ama buna izin vermeyeceğim. Ruh sağlığım için rapor istediler her şey tamam bir sıkıntı yok. Mahkeme hiçbir gerekçe göstermedi." açıklamasında bulunarak karara itiraz edeceklerini söyledi.