Meltem Yılmazkaya paylaştı sosyal medya salladı! İşte cesur pozları…

Başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren ünlü oyuncu, Instagram'da art arda yayınladığı karelerle gündem oldu. Yılmazkaya, önce kırmızı tülle vücudunu sarığı bir pozu ardından ise derin dekolteli siyah üstüyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımları, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozları...