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Meltem Yılmazkaya dantelli üstüyle sosyal medyayı salladı!

Meltem Yılmazkaya dantelli üstüyle sosyal medyayı salladı!
19.12.2021 00:06 - Son Güncelleme: 19.12.2021 00:17

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Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya dantelli üstüyle boy gösterdi! Kadrosunda Onur Buldu, Alper Kul, Aylin Kontente, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da Meltem karakterini canlandıran ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla çok konuşuldu. Dantelli siyah üstüyle objektif karşısına geçen Yılmazkaya'nın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın 243 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabından yaptığı dekolteli paylaşımı...

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