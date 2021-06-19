Başrollerimi Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine can veren ünlü oyuncu Melis Melis Sezen’in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz mest etti! Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz derin yırtmaçlı elbisesiyle objektif karşısına geçen oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. Sezen'in "Yağmurdan hemen önce" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…