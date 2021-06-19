Haberler Video Magazin Videoları Melis Sezen’in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz mest etti!

Melis Sezen’in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz mest etti!

Melis Sezen’in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz mest etti!
19.06.2021 21:06
Ana Sayfa 00:46
Çatalca’da korkutan yangın
Ana Sayfa 01:30
Meteorolojiden sağanak yağmur...
Ana Sayfa 00:56
Cani kocadan kan donduran...
Ana Sayfa 02:32
Bakan Koca: Aşıda yaş sınırı...
Ana Sayfa 02:52
Galatasaray'da büyük yarış
Ana Sayfa 01:49
Galatasaray'da tarihi seçim
Ana Sayfa 06:06
İstanbul'a dev hizmet: Yeni...
Ana Sayfa 01:06
Hain tuzaklar engellendi! Önce...
Ana Sayfa 00:21
Son dakika: Rusya'da uçak...
Ana Sayfa 04:57
Ağırlığının yarısı kadar süt...
Ana Sayfa 03:00
Meles Çayı'nda yıllardır...
Ana Sayfa 00:25
17 ilde FETÖ'nün TSK...

Başrollerimi Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine can veren ünlü oyuncu Melis Melis Sezen’in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz mest etti! Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz derin yırtmaçlı elbisesiyle objektif karşısına geçen oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. Sezen'in "Yağmurdan hemen önce" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…


Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen derin yırtmacıyla boy gösterdi! Bahçe pozları olay oldu sosyal medyayı yaktı kavurdu

Magazin Videoları