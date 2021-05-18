Mehmet Şefin kızı Sude Yalçınkaya sarı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Masterchef'in jürisinin kızından sere serpe pozlar

Tüm Türkiye onu Masterchef programındaki jüri üyeliğiyle birlikte tanıdı. 47 yaşındaki ünlü şef Mehmet Yalçınkaya jüri üyeliğinin ardından Instagram'da hatrı sayılır bir takipçi kitlesine de ulaşmıştı. Ancak bu şöhret sadece ona değil 3 çocuğuna da geçti. Özellikle de kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyada adından söz ettiriyor. Babasıyla beraber reklam filmlerinde de rol alan Sude Yalçınkaya yaz sezonunu sarı bikinisiyle Dominik Cumhuriyeti'nde açtı. Sere serpe pozlarını paylaşan Sude Yalçınkaya'nın ortalığı yaktı geçen o pozları...